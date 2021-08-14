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Происшествия14 августа 2021 12:45

Стал известен социальный портрет преступника в Ставропольском крае

У злоумышленника нет постоянного дохода
Варвара АНТОНОВАВарвара АНТОНОВА
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Среднестатистическому преступнику в Ставропольском крае от 30 до 49 лет. У него есть основное общее либо среднее профессиональное образование, в редких случаях - высшее образование. И нет постоянного источника дохода, следует из данных Генпрокуратуры РФ.

Фото: crimestat.ru

Фото: crimestat.ru

Фото: crimestat.ru

Фото: crimestat.ru

Общий уровень преступности в Ставропольском крае за полгода 2021 года снизился на 3,2%. В регионе зарегистрировали 17299 преступлений. В 2020 году всего было выявлено 35177 преступлений. Сейчас Ставропольский край находится на 20-м месте в федеральном криминальном рейтинге.

Однако число лиц, нарушивших уголовный кодекс, увеличилось на 4%. За полгода зарегистрировано 8226 фигуранта дела. Отметим, что рост подобного показателя наблюдается во всех видах преступлений.

Больше данных об уровне преступности - в материале "КП".