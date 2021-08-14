Историей с избиением школьника в Ставрополе занялась полиция

ГУ МВД по Ставропольскому краю ищет участников нападения на школьника в региональной столице.

- По указанным в публикации фактам назначено проведение проверки, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних в городе Ставрополе выясняют, что произошло, устанавливаются участники происшествия, - сообщили корреспонденту stav.kp.ru в пресс-службе ведомства.

Молодые люди озлобились на тинейджера за жесткое убийство котенка. Подросток выложил фотографию обезглавленного тела животного в соцсети. Ранее "КП" писала, что расправу над автором жуткого снимка обсуждали в городских чатах.

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И пошли хвастаться этим в социальных сетях [подробности]