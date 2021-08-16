Ставропольчанка хотела приворожить любимого, снять порчу, но потеряла полмиллиона рублей

Жительница Ставрополя хотела вернуть любимого, который бросил ее. Молодая ставропольчанка обратилась за помощью к целительнице.

Та пообещала ей вернуть молодого человека. За свою «работу» женщина взяла 10 тысяч рублей, но после вышла на связь с заказчицей и рассказала страшную новость. Мол, во время ритуала ворожея обнаружила угрозу здоровью семьи клиентки.

На этот раз за снятие порчи она запросила более 360 тысяч рублей. Девушка вновь перечислила деньги, но вскоре узнала от ведуньи, что для завершения задуманного нужно заплатить еще свыше 250 тысяч рублей.

Ставропольчанка перечислила более 600 тысяч рублей. В итоге не увидела результатов магических операций, молодой человек к ней так и не вернулся. Расстроенная стравропольчанка осталась и без любимого, и без денег. Она позвонила целительнице, но ее телефон оказался недоступным.

Тогда клиента поняла, что ее просто обманули. Жертва мошенницы написала заявление в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Мошенничество». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.