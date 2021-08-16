В последнее время погода в Ставрополе проявляет аномальный характер. Сильный ливень обрушился на улицы краевого центра после обеда 16 августа.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил главам районов мониторить состояние ливневой канализации, дорог, коммуникаций и оползневых участков. Для борьбы с возникающими проблемами коммунальные службы приведены в усиленный режим работы.

- Мы должны постоянно держать руку на пульсе. В борьбе с непогодой коммунальщики должны быть во всеоружии, - отметил градоначальник.

Подрядные организации и коммунальщики уже приступили к устранению последствий непогоды. Глава города дал поручение в максимально короткие сроки устранить все последствия стихии.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что дождь начался внезапно в 14 часа. Маленький дождь перерос в ливень. За 15 минут улицы были переполнены водой. Несколько минут падал град размером с горошину. Официальных сообщений о ЧП не поступало. Жители Ставрополя сообщали о фонтанах и о том, что вода пробирается в автомобили.