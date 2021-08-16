В Ставрополе 16 августа образовалась самая длинная пробка за неделю

Также сегодня, 16 августа загруженность Западного обхода Ставрополя значительно выше обычного. Сейчас там загруженность магистрали на север — 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ставрополе 16 августа из-за сильного ливня образовалась самая длинная пробка за прошедшую неделю. Так, по данным сервиса Яндекс.Пробки, сегодня отмечалось 8 баллов. А это на 5 баллов больше, чем обычно в это время в понедельник.

Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 17:00 достигнут 7 баллов. Но затем начнут расти, и к 18:00 достигнут 8 баллов.

Также сегодня, 16 августа загруженность Западного обхода Ставрополя значительно выше обычного. Сейчас там загруженность магистрали на север — 8 баллов, что на 7 баллов выше обычного. Таким образом, 16 августа в Ставрополе зафиксирована рекордно длинная для этого времени пробка за всю последнюю неделю.

—Загруженность проспекта Кулакова значительно выше обычного. Неожиданно плотное движение сейчас на проспекте Кулакова. Загруженность магистрали в центр — 8 баллов, что на 6 баллов выше обычного, — сообщается по данным Яндекс. Карты.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в последние часы погода в Ставрополе проявляет аномальный характер. Сильный ливень обрушился на улицы краевого центра после обеда 16 августа.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко поручил главам районов мониторить состояние ливневой канализации, дорог, коммуникаций и оползневых участков. Для борьбы с возникающими проблемами коммунальные службы приведены в усиленный режим работы.

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