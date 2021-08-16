Пробки в Ставрополе из-за сильного ливня стали на 5 баллов больше, чем обычно

В Ставрополе сильный ливень привел к рекордным пробкам. Так, по данным Яндекс. Карты, сегодня отмечалось 8 баллов. А это на 5 баллов больше, чем обычно в это время в понедельник.

Ожидается, что пробки в ближайший час начнут снижаться и к 17:00 достигнут 7 баллов. Но затем начнут расти, и к 18:00 достигнут 8 баллов.

Напомним, об ухудшении погоды предупреждали региональные Гидрометцентр и ГУ МЧС. Согласно данным Яндекса, в течение двух часов дождевые облака накроют почти весь Ставропольский край.

По сведениям служб мониторинга, месячная норма осадков уже была превышена - за 16 дней выпало 41 миллиметров осадков при норме в 37.