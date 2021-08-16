В Пятигорске из-за сильного ливня могут объявить режим чрезвычайной ситуации

Из-за обильных осадков ливневая канализация Пятигорска работает в режиме пиковой нагрузки, не справляясь с сотнями кубометров дождевой воды. Об этом сегодня, 16 августа написал на своей странице в Инстаграм градоначальник Дмитрий Ворошилов.

Намывы мусора, листвы, веток засоряют и забивают ливневые приемники, мешая полноценному сбросу воды в коллектор. Сейчас основная задача коммунальных служб - оперативная очистка ливневых решеток, коллекторов.

— Серьезную угрозу представляют и наши речки: вода несет с собой мусор и грязь, на мостовых переходах образуются искусственные плотины. Техника работает на очистке этих участков, чтобы не допустить большой беды. Если ситуации с осадками не улучшится, будем рассматривать вопрос введения ЧС и привлечения дополнительных сил и средств, — прокомментировал глава курорта.

Сейчас в Пятигорске идет дождь. До конца дня выпадет 17.46% месячной нормы осадков. Температура +21°С. Ветер слабый — 5 м/с, с порывами до 4.6 м/c.

Направление ветра западное. Атмосферное давление очень высокое — 716 мм рт.ст.

По данным сервиса Яндекс. Погода, сегодня вечером в Пятигорске прогнозируется сильный дождь. Температура составит +19°С. Ветер тихий — 0.9 м/с, с порывами до 2.6 м/c.