В Ставрополе после ливня Комсомольский пруд закрыли на ремонт

Ливень сломал ветки деревьев, подтопил спортивные и детские площадки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Комсомольский пруд в Ставрополе 17 августа закрыли для проведения восстановительных работ после ливня. Так, мощный поток воды с улицы Авиационной затопил пешеходные дорожки, принес много мусора на пляж.

Ливень сломал ветки деревьев, подтопил спортивные и детские площадки.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Предгорном округе и городах Кавминвод улицы и дворы затопило дождями. 16 августа 2021 года в Ставропольском крае прошли обильные осадки, которые уже превысили месячную норму. Все дороги превратились в венецианские каналы.

Машины буквально плывут, движение очень затруднено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. По словам синоптиков, такая погода продержится минимум до конца суток.