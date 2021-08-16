Дороги на Кавминводах превратились в каналы после сильного ливня 16 августа

В Предгорном округе и городах Кавминвод улицы и дворы затопило дождями. 16 августа 2021 года в Ставропольском крае прошли обильные осадки, которые уже превысили месячную норму. Все дороги превратились в венецианские каналы.

Машины буквально плывут, движение очень затруднено. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. По словам синоптиков, такая погода продержится минимум до конца суток.

В Пятигорске власти даже захотели ввести режим ЧС из-за затоплений.

- Серьезную угрозу представляют и наши речки: вода несет с собой мусор и грязь, на мостовых переходах образуются искусственные плотины. Техника работает на очистке этих участков, чтобы не допустить большой беды. Если ситуации с осадками не улучшится, будем рассматривать вопрос введения ЧС и привлечения дополнительных сил и средств, - заявил мэр курорта.

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