В Ставрополе после дождя вновь переложат плитку на улице Мичурина

После мощного ливня в Ставрополе коммунальщиков перевели на усиленный режим работы. На улицы города вышли 100 человек и 28 единиц спецтехники

Специалисты вновь переложат плитку на улице Мичурина в Ставрополе. Накануне из-за сильного ливня она оказалась поврежденной. Покрытие нашли проваленным. Об этом сообщил глава краевого центра Иван Ульянченко на своей странице в Инстаграм.

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- Продолжаем устранять последствия ливня. На данный момент в ЕДДС поступило 26 заявок от жителей Ставрополя о подтоплениях, 16 из них уже отработаны. Задействовано 28 единиц техники и около 100 человек. Это и коммунальщики города, и сотрудники УК. Все экстренные службы города работают в экстренном режиме. Ход работ контролирую лично, - подытожил Иван Ульянченко.