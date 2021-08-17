«Россети Северный Кавказ» обеспечат электроэнергией новый тепличный комплекс на Ставрополье

Для подключения сельхозпредприятия энергетики построят около 2 км линии электропередачи

Специалисты «Россети Северный Кавказ» выполнят необходимый объем организационно-технических мероприятий для подключения к электрическим сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» нового тепличного комплекса в Предгорном районе Ставропольского края.

Для подключения сельхозпредприятия энергетики построят около 2 км линии электропередачи 10 кВ от подстанции 35-10 кВ «Конзаводская» до границ заявителя. После завершения работ тепличному комплексу будет выдано 2,5 мегаватт мощности.

«Подключение сельхозпредприятия из Ставропольского края к сетям филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» обусловлено тем, что ближайшая к нему точка подключения – подстанция «Конзаводская», находится на территории Малокарачаевского района нашей республики, – отметил директор филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» Александр Лысенко. – Это позволит новому предприятию сократить издержки на строительство инфраструктуры, а «Россети Северный Кавказ» внесут свой вклад в развитие агропромышленного комплекса в регионах своего присутствия».

Ввод в эксплуатацию новой линии электропередачи и выдача мощности новому тепличному комплексу запланированы на конец сентября текущего года.