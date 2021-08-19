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Происшествия19 августа 2021 18:41

Суд арестовал возможного виновника смертельного ДТП в Кабардино-Балкарии

В аварии погибли три человека, девять оказались в больнице
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Суд Кабардино-Балкарии арестовал на несколько месяцев предполагаемого виновника автокатастрофы на федеральной автодороге А-158 "Прохладный - Эльбрус". По данным СМИ, его заключили под стражу.

Это водитель Toyota Camry, который по версии прокуратуры спровоцировал аварию с полным пассажирами микроавтобусом. По факту ДТП завели уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о смертельной аварии в Кабардино-Балкарии и публиковала фото с места событий. Микроавтобус протаранила иномарка, следовавшая по маршруту Нальчик-Исламей со стороны города Баксан. После удара ГАЗель отбросило вперед в двигающийся автогрейдер.