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Происшествия21 августа 2021 12:34

В Ставропольском крае предотвратили попытку самоубийства ребенком

Информацию обнаружили волонтеры
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Ставропольском крае отреагировали на сообщении о возможном суициде подростка. Об этом сообщают волонтеры "Центра защиты и развития личности", которые выявляют преступления против детей в сети.

15 августа волонтеры направили в ГУ МВД по Ставропольскому краю информацию о назревающей попытке самоубийства. Полицейские экстренно отреагировали на сообщении волонтеров. На следующий день стало известно, что трагедии удалось избежать. Мальчик находится на лечении.

Согласно информации волонтеров, к делу причастен некий "куратор", который манипулировал несовершеннолетним. В последнем сообщении сказано, что ребенок устал от "игр".

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