Полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя

На днях соцсети облетела новость – неизвестные похитили символический ключ от Ставрополя.

Этот ключ был частью военно-исторического памятника «Хоперская палатка». Спустя несколько дней полицейские выяснили, что к исчезновению причастны трое парней, проживающих в селе Надежда.

Во время обысков на территории дома этих молодых людей правоохранители обнаружили и части пропавшего имущества.

Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они пояснили, что не знали об исторической ценности похищенного, и хотели сдать все в пункт приема металлолома.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Вандализм». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Похищенный ключ скоро передадут администрации города.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что Хоперская палатка находится в самом центре Ставрополя. Внутри нее расположен символический ключ от города, который когда-то основали казаки. Символично еще, что палатка эта расположена почти у крепостной стены, остатки которой напоминают нам о том, что изначально здесь стоял форпост и казаки и офицеры охраняли подступы к городу.