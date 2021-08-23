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Общество23 августа 2021 10:25

Полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя

Молодые люди хотели сдать его в пункт приема металлолома
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На днях соцсети облетела новость – неизвестные похитили символический ключ от Ставрополя.

Этот ключ был частью военно-исторического памятника «Хоперская палатка». Спустя несколько дней полицейские выяснили, что к исчезновению причастны трое парней, проживающих в селе Надежда.

Во время обысков на территории дома этих молодых людей правоохранители обнаружили и части пропавшего имущества.

Злоумышленников доставили в отдел внутренних дел, где они пояснили, что не знали об исторической ценности похищенного, и хотели сдать все в пункт приема металлолома.

Полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье: «Вандализм». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России. Похищенный ключ скоро передадут администрации города.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что Хоперская палатка находится в самом центре Ставрополя. Внутри нее расположен символический ключ от города, который когда-то основали казаки. Символично еще, что палатка эта расположена почти у крепостной стены, остатки которой напоминают нам о том, что изначально здесь стоял форпост и казаки и офицеры охраняли подступы к городу.