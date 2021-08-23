С 1 сентября школы и детсады Ставрополя усилят пропускной режим

В Ставрополе провели заседание антитеррористической комиссии, где говорили о безопасности школьных и дошкольных учреждений города.

Не секрет, что нагрузка на существующую систему безопасности во время праздников возрастает многократно.

Все это диктует необходимость прибегнуть к повышению антитеррористической защищенности горожан. Об этом заявил градоначальник.

По его словам, все школы и детсады Ставрополя с 1 сентября усилят контрольно-пропускной режим.

— Администрации образовательных учреждений в течение всего учебного года будут следить за исправностью работы систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, оборудования для вызова экстренных служб, — говорится в сообщении.

Во время празднования Дня города охрана правопорядка будет также усилена. Антитеррористическая комиссия рекомендовала проводить ежедневную проверку работоспособности систем видеонаблюдения в местах массового пребывания горожан.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что полицейские задержали похитителей символического ключа от Ставрополя. Молодые люди хотели сдать его в пункт приема металлолома. В сети появилось видео допроса.