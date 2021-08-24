Купальный сезон в Железноводске продолжится до 31 августа

В Железноводске купальный сезон на Курортном озере продлится до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Там же и добавили, что очередной анализ проб воды из озера подтвердил ее безопасность. Так, у водоема с начала сезона отдохнули больше 200 тысяч человек.

По словам градоначальника, постоянный мониторинг краевого Центра гигиены показывает, что озеро остается абсолютно безопасным в течение всего купального сезона.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что Комсомольский пруд в Ставрополе 17 августа закрыли для проведения восстановительных работ после ливня. Так, мощный поток воды с улицы Авиационной затопил пешеходные дорожки, принес много мусора на пляж.

Ливень сломал ветки деревьев, подтопил спортивные и детские площадки.