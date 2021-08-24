На Ставрополье более 400 тысяч человек живут на 10 тысяч рублей в месяц

Аналитики составили рейтинг самых бедных регионов нашей страны, куда попало и Ставрополье. Наш край занял 15 строчку в этом списке. Более 400 тысяч жителей региона живут на менее чем 10 тысяч рублей в месяц.

На Ставрополье доля населения с доходом до 10 тысяч составила 14,7%, это 411,3 тысячи человек. Но при этом по сравнению с 2019 годом доля населения с таким низким доходом сократилась на 2,1%. Это наилучший показатель в СКФО.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что уровень бедности по России составляет 12,1%. Об этом говорится в данных Минтруда. При этом наибольший уровень бедности фиксируется в Туве, Ингушетии и Кабардино-Балкарии.

Согласно данным, по итогам прошлого года в нашей стране числилось 17,8 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, что составляло 12,1%. При этом наибольший уровень бедности фиксировался в Туве - 34,1%, Ингушетии - 30% и Кабардино-Балкарской Республике - 24,2%.