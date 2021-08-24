В Невинномысске из-за замены труб канализации перекроют улицу до 8 сентября

На участке у улиц Линейной и Менделеева власти проводят капитальный ремонт канализационной системы. Сейчас она работает в аварийном режиме. Для восстановления труб нужно раскопать улицы, поэтому движение будет перекрыто.

До 8 сентября закроют проезд по улице Линейной. Многие автобусные маршруты будут изменены, ограничения начнут действовать с 6 часов утра 25 августа и продлятся до полуночи 8 сентября.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о состоянии канализационной системы Невинномысска.

- Всю ночь и половину дня у нас в аварийном режиме работает канализационный хозфекальный коллектор. Прошу всех набраться терпения – ситуация сложная, но специалисты решают вопрос. Город должен жить и работать, - заявил глава города Михаил Миненков.