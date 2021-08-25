Число умерших от коронавируса ставропольцев достигло 2203

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день жертвами болезни стали 17 человек. Об этом сообщил глава региона на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано почти 2 миллиона 360 тысяч тестов.

- Коронавирус опасен. Пожалуйста, соблюдайте меры профилактики, чтобы защитить свое здоровье. И самый надежный путь для этого — вакцинация. Такой возможностью в крае ежедневно пользуется все больше людей. Спасибо всем, кто проявляет сознательность! Берегите себя и близких! – обратился Владимиров к землякам.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье за сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 354 человек. Число зараженных достигло 73075.