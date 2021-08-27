За сутки коронавирусом заразились еще 360 ставропольцев

Выявление новых случаев заболевания идет ежедневно. Всего сделано более 2 миллионов 375 тысяч тестов на коронавирус. Новые факты берутся на медицинский контроль, заболевшим оказывается помощь. Об этом сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Вместе с тем, цифры статистики по ситуации с коронавирусом бьют и новые антирекорды. Выросло число новых случаев заболевания. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 360 человек.

За весь период пандемии число заболевших достигло 73793. 27 августа в регионе зафиксировано максимальное с начала пандемии число летальных исходов.

- Глубоко соболезную родным скончавшихся пациентов. Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет только вакцинация. Пожалуйста, прививайтесь. Берегите себя и близких! –написал Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.