В Невинномысске региональный сосудистый центр получил оборудование стоимостью 125 млн рублей

В медучреждение поступило 47 единиц высокотехнологичного оборудования, необходимого для функционирования современного сосудистого центра. Среди них два аппарата ИВЛ, два передвижных аппарата УЗИ, два роботизированных велоэргометра, тренажер для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей, оборудование для кинезотерапии с разгрузкой веса тела.

Есть и стабилоплатформа, используемая для реабилитации пациентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. На днях в сосудистый центр привезли последнюю позицию: компьютерный томограф на 64 среза.

Новый томограф поможет в диагностике пациентов с сомнительным диагнозом, с врожденными пороками сердца, с атипичными болями в груди, лиц с болезнью сонной артерии, инсультом, подозрением на лёгочную эмболию.

В помещениях, предназначенных для установки компьютерного томографа, завершен капитальный ремонт, соответствующий всем требованиям, проведены электротехнические испытания.

Ввод в эксплуатацию компьютерного томографа планируется провести уже 1 сентября.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что на Ставрополье 28 августа установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса. За сутки скончались 23 пациента. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.