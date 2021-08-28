В Ставрополе полностью обнаженная девушка прогулялась по городу и попала в полицию

В Ставрополе 28 августа некоторые личности решили устроить парад абсурда. Что они хотели получить таким поведением: популярность в сети или же у молодых людей имеются проблемы с психикой, предстоит еще выяснить специалистам.

Так, сначала горожане заметили гуляющую по улицам краевого центра девушку, которая была абсолютно голой. Продефилировать долго горожанке не удалось. Ее задержали сотрудники полиции.

В этот же день жители Ставрополя успели снять на мобильный молодого человека, который вел себя неадекватно: бегал по улицам и пугал прохожих игрушечным пистолетом. Правоохранители задержали его и доставили на допрос в отдел полиции.

Напомним, что на днях железноводский городской суд избрал наказание для мужчины, который накануне гулял по кладбищу обнаженным. Его арестовали на пять суток по статье "Мелкое хулиганство", пояснили в пресс-службе суда.

Правонарушитель гулял не один - с ним была его супруга. Голых людей заметили посетители кладбища, которые сняли эпатажный променад на камеру.