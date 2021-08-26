Мужчина — в СИЗО, его жена — в лечебнице: суд избрал наказание для супругов, гулявших голыми по кладбищу Ставрополья

Задержание голых прохожих на кладбище в Железноводске попало на видео

Железноводский городской суд избрал наказание для мужчины, который накануне гулял по кладбищу обнаженным. Его арестовали на пять суток по статье "Мелкое хулиганство", пояснили в пресс-службе суда.

Правонарушитель гулял не один - с ним была его супруга. Голых людей заметили посетители кладбища, которые сняли эпатажный променад на камеру.

Свой поступок пара объясняла участием в каком-то челлендже, но в чем его цель и суть - не могла объяснить. Они уверяли, что за такое кто-то даст им миллион долларов. Как уточняет представитель суда, во время нарушения на кладбище проходила похоронная процессия.

В ГУ МВД по Ставропольскому краю заявили, что по вызову недовольных граждан на место выехал наряд полиции. С нарушителями пытался договориться участковый, но супруги вели себя неадекватно. При задержании они оказали сопротивление, из-за чего обнаженных пришлось скрутить и сковать наручниками.

Мужчину доставили в отдел полиции, а женщину отвезли к врачам. Источник сайта stav.kp.ru, знакомый с ситуацией, пояснил, что задержанная состоит на учете из-за проблем с душевным здоровьем. Незадолго до инцидента в лечебнице она не содержалась, информация о побеге неверная.

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