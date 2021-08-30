На Ставрополье прививку против COVID-19 уже сделали более 649 тысяч человек

За сутки от COVID-19 скончался 21 ставрополец. Число умерших в регионе достигло 2308. Об этом сообщил губернатор Ставрополья 30 августа на своей странице в соцсети. За сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 358 человек.

Число зараженных на Ставрополье к 30 августа достигло 74872. Победить болезнь смогли 61953. За сутки выздоровели 25 пациентов.

- Остановить COVID-19 поможет вакцинация. Прививку против COVID-19 в нашем крае уже сделали более 649 тысяч человек. Кампания по иммунизации продолжается Берегите себя и будьте здоровы! – обратился Владимир Владимиров к жителям региона.