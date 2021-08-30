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Общество30 августа 2021 12:34

На Ставрополье линейки 1 сентября проведут только для первоклассников и выпускников

Для остальных учеников организуют классные часы
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье линейки 1 сентября 2021 году проведут только для первоклассников и выпускников. Об этом мамам и папам учеников сообщили на родительских собраниях 27 августа.

Для остальных школьников проведут классные часы. Ранее сайт stav.kp.ru писал, что все школы Ставрополья обеспечены достаточным количеством рециркуляторов, средств дезинфекции и измерения температуры.

Особое внимание в этом году уделили антитеррористической и противопожарной защищенности.

Во всех школах края утверждены паспорта безопасности. Образовательные учреждения оборудованы системами пожарной сигнализации.