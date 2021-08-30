Ставропольцы старше 60 смогут бесплатно сдать анализ на антитела к коронавирусу

Губернатор Ставрополья 30 августа заявил, что в нашем крае планируют сделать бесплатным анализ крови на антитела к коронавирусу для людей старше 60 лет.

- Поручение главы региона для обеспечения возможности бесплатного анализа на антитела для пациентов от 60 лет и старше дано краевому министерству здравоохранения, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Там же добавили, что реализация этого поручения должна быть проработана в ближайшие дни.

Напомним, что за последние сутки на Ставрополье коронавирусом заразилось 358 человек. Число заболевших за весь период пандемии достиг 74872. За вчерашний день победить болезнь смогли 25 пациентов. Число выздоровевших достигло 61953.