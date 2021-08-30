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Общество30 августа 2021 17:54

Губернатор Ставрополья рассказал, перейдут ли школы с 1 сентября на дистанционное обучение

Сегодня, 30 августа глава региона отвечает во время прямой линии на вопросы горожан
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Губернатор Ставрополья 30 августа во время «Прямой линии» ответил на вопросы, как пройдут линейки в День знаний в нашем регионе.

В этом году 1 сентября из-за коронавируса торжественные линейки не будут проводить в привычном для всех формате. Они пройдут только для первых и выпускных классов. Что касается учеников других классов, то для них отдельно проведут классные часы. Также владимир Владимиров рассказал, перейдут ли школы с 1 сентября на дистанционное обучение:

- Не верьте слухам. Все школы Ставрополья с 1 сентября 2021 года будут учиться очно. Никто не планирует переводить детей на дистанционное обучение. Дошкольные учреждения также будут работать в традиционном формате, - подытожил глава региона.

Напомним, началась «Прямая линия» с губернатором Владимиром Владимировым. Глава региона ответит на вопросы жителей края, поступившие накануне, а также заданные в ходе телеэфира.