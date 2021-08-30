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Общество30 августа 2021 12:36

В ставропольских школах линейки пройдут только для первых и выпускных классов

Об этом мамам и папам учеников сообщили на родительских собраниях
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Более 300 тысяч ставропольских школьников сядут за парты в новом учебном году

Более 300 тысяч ставропольских школьников сядут за парты в новом учебном году

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В школах Ставрополья в этом году торжественные линейки пройдут только для первых и выпускных классов. Что касается учеников других классов, то для них отдельно проведут классные часы. Об этом мамам и папам учеников сообщили на родительских собраниях 27 августа.

Ранее начальница управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун заявила, что школьные линейки 1 сентября следует провести на открытом воздухе.

Министр просвещения Сергей Кравцов также добавил, что противоэпидемиологические меры в школах России 1 сентября будут усилены.

Напомним, более 300 тысяч ставропольских школьников сядут за парты в новом учебном году. По результатам приемки к 2021/22 учебному году в крае готовы все общеобразовательные организации.