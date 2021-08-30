Губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с ростом цен на газомотороное топливо

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Одной из тем «прямой линии» губернатора Владимира Владимирова со ставропольцами стала ситуация с ростом цен на газомоторное топливо.

Владимир Владимиров подчеркнул, что по поводу сложившейся ценовой ситуации подготовлено письмо в адрес руководства Федеральной антимонопольной службы РФ.

— В ситуации надо разбираться, искать механизмы воздействия и регулирования. На мой взгляд, это неправильно – поднимать стоимость газомоторного топлива за полтора месяца почти на тридцать процентов, — сказал Владимир Владимиров.

Ранее губернатор Ставрополья рассказал, перейдут ли школы с 1 сентября на дистанционное обучение.

- Не верьте слухам. Все школы Ставрополья с 1 сентября 2021 года будут учиться очно. Никто не планирует переводить детей на дистанционное обучение. Дошкольные учреждения также будут работать в традиционном формате, - подытожил глава региона.