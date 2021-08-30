Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 18:10

Губернатор Ставрополья прокомментировал ситуацию с ростом цен на газомотороное топливо

Уже подготовлено письмо в адрес руководства Федеральной антимонопольной службы РФ
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Одной из тем «прямой линии» губернатора Владимира Владимирова со ставропольцами стала ситуация с ростом цен на газомоторное топливо.

Владимир Владимиров подчеркнул, что по поводу сложившейся ценовой ситуации подготовлено письмо в адрес руководства Федеральной антимонопольной службы РФ.

— В ситуации надо разбираться, искать механизмы воздействия и регулирования. На мой взгляд, это неправильно – поднимать стоимость газомоторного топлива за полтора месяца почти на тридцать процентов, — сказал Владимир Владимиров.

Ранее губернатор Ставрополья рассказал, перейдут ли школы с 1 сентября на дистанционное обучение.

- Не верьте слухам. Все школы Ставрополья с 1 сентября 2021 года будут учиться очно. Никто не планирует переводить детей на дистанционное обучение. Дошкольные учреждения также будут работать в традиционном формате, - подытожил глава региона.