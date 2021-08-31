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Происшествия31 августа 2021 11:25

Житель Ставрополья забил знакомого трубой после разговора о его сестре

Мужчина пытался скрыть тело
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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В Минераловодском городском округе задержали подозреваемого по делу об убийстве 45-летнего местного жителя. Им оказался его 38-летний знакомый, передает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

26 августа мужчины встретились, чтобы обсудить, как подозреваемый общается с сестрой погибшего. В разговоре они стали ругаться, а после - драться. Фигурант дела стал бить свою жертву металлической трубой по голове, от чего тот скончался на месте.

- После чего на личном автомобиле перевез тело к реке Подкумок и закопал его. В кратчайшие сроки оперативники доставили мужчину к следователю. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, следователем проведена проверка показаний на месте, - сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Фото с места: СУ СКР по СК

Фото с места: СУ СКР по СК

Мужчину арестовали. Расследование дела продолжается. Назначен ряд экспертиз.