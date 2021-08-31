Власти Ставрополья прокомментировали цены на газовое топливо и продукты питания

Одной из тем вчерашней «прямой линии» губернатора Владимира Владимирова со ставропольцами стала ситуация с ростом цен на газомоторное топливо.

Глава региона подчеркнул, что по поводу сложившейся ценовой ситуации подготовлено письмо в адрес руководства Федеральной антимонопольной службы РФ.

— В ситуации надо разбираться, искать механизмы воздействия и регулирования. На мой взгляд, это неправильно – поднимать стоимость газомоторного топлива за полтора месяца почти на тридцать процентов, — сказал Владимир Владимиров.

В регионе продолжают также обсуждать цены на продукты. Местные жители стали чаще жаловаться и во время «прямой линии» с губернатором и в соцсетях, что резко выросли цены на продукты питания, включая свежие овощи и фрукты.

Глава профильного комитета Денис Полюбин привел цифры последнего месяца. По его словам, в рознице подешевела часть продуктов из борщевого набора.

Однако подорожала молочная продукция. Сейчас в нашем регионе продолжается вторая волна уборочной кампании. Закрома пополняют фрукты, овощи, подсолнечник. Параллельно уже стартовала озимая посевная. Аграрии занимаются рапсом.