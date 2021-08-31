Гособвинитель оспорит приговор экс-министра экономразвития Ставрополья, который украл 2,5 млн

Сторона обвинения намерена обжаловать приговор Промышленного районного суда в отношении бывшего министра экономического развития Валерия Сизова. Он получил условный срок за хищение почти 2,5 миллиона рублей.

- Гособвинитель намерен обжаловать приговор. Он считает, что условный срок - мягкое наказание для такого преступления, - рассказал источник stav.kp.ru в суде.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что деньги были выделены ГУ МЧС России по Ставропольскому краю в рамках федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в Российской Федерации до 2017 года". И должны были их потратить на реконструкцию пожарной части ФГКУ "Специализированная пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы".