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Общество1 сентября 2021 8:56

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 358 человек

Победить болезнь за сутки смогли 257 человек
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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За вчерашний день на Ставрополье от ковида скончались 21 человек. Число умерших в регионе достигло 2349. Об этом утром, 1 сентября сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм.

Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Победить болезнь за сутки смогли 257 человек.

К сожалению, диагноз подтвердился еще у 358. Число зараженных на Ставрополье достигло 75586.

- Устойчивую защиту от вируса поможет дать только вакцинация.

Более 4 тысяч человек сделали прививку против COVID-19 за вчерашний день. Прививочная кампания продолжается, - обратился глава региона к жителям Ставрополья.