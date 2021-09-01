В Ставрополе переносят остановку «Кирпичный завод»

Остановку «Кирпичный завод» на улице Шпаковской (по нечетной стороне) временно перенесут на 70 метров в сторону улицы Павлова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

Это стало необходимо, так как возле остановочного павильона началось строительство многоквартирного дома (ул. Шпаковская, 107).

Работы проходят в непосредственной близости с тротуаром. И чтобы обеспечить безопасность пешеходов и пассажиров, было принято решение о временном переносе остановочного пункта.

Автобусы № 4, 32А, 46, маршрутные такси № 29, 32, 46 и троллейбус № 2 по-прежнему следуют по своему маршруту, только посадка и высадка пассажиров теперь будет производиться на 70 метров ближе.

Для удобства жителей Ставрополя подготовят временный настил посадочной площадки, перенесут остановочный павильон и дорожные знаки.