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Происшествия1 сентября 2021 9:22

В Георгиевске 65-летний водитель иномарки сбил пенсионерку

С переломом стопы 64-летнюю женщину доставили в больницу
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 31 августа, около 19:20, на улице Быкова в Георгиевске. Водитель Хендэ Солярис сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С переломом стопы 64-летнюю пенсионерку доставили в больницу. За рулем легковушки был 65-летний местный житель.

За последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии мужчина был трезвым.

По факту происшествия проводится проверка. УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.