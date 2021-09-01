В Георгиевске 65-летний водитель иномарки сбил пенсионерку

Инцидент произошел 31 августа, около 19:20, на улице Быкова в Георгиевске. Водитель Хендэ Солярис сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

С переломом стопы 64-летнюю пенсионерку доставили в больницу. За рулем легковушки был 65-летний местный житель.

За последние 2 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. В момент аварии мужчина был трезвым.

По факту происшествия проводится проверка. УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.