Эксклюзивная монета – фанатам хоккея!

Фото: банка "Уралсиб".

К 60-летию легендарного уфимского клуба в продажу поступила памятная серебряная монета. Такой подарок наверняка оценят коллекционеры, любители хоккея, а особенно – фанаты «Салават Юлаев». Тренеры клуба воспитали и выпустили в большой спорт двоих олимпийких чемпионов и пять чемпионов мира, в 2008 году команда завоевала титул чемпиона России, и это – только малая часть больших и ярких побед башкирских хоккеистов.

На монете, отчеканенной к юбилею на Московском монетном дворе Гознака, можно увидеть семицветие цветка курая (символа Республики Башкортостан) и надпись «Уфа» на башкирском языке. На другой стороне – годы существования клуба «Салават Юлаев» и его символику. Сейчас выпущено всего 750 таких памятных знаков. Чистого серебра – 31,1 г, оригинальное оформление цветной печатью и оксидированием делает стоимость каждой монеты еще выше. Не говоря уже о главном поводе, которому она посвящена.

Клуб «Салават Юлаев» и Банк Уралсиб связывают более двух десятилетий доброй дружбы и сотрудничества. В том числе – в рамках проекта для профессиональных спортсменов «Побеждаем вместе». Это обширная линейка сервисов и продуктов, направленная на поддержку российского спорта и будущих чемпионов, каждый день приближающих новые победы. Присоединяйтесь: найти, приобрести или заказать серебряную монету в честь 60-летнего юбилея хоккейного клуба «Салават Юлаев» можно в отделениях Банка Уралсиб.

Материал предоставлен пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»