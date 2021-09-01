На Ставрополье наказали автохама, заехавшего на пешеходную аллею села Курсавка

Все чаще пользователи соцсетей обращаются в Госавтоинспекцию с фактами публикации видео нарушений правил движения.

Так в августе неравнодушные к проблеме аварийности горожане обратили внимание сотрудников ГИБДД Андроповского округа на страницу в сети Инстаграм одного из жителей села Курсавка.

Молодой мужчина без зазрения совести опубликовал запись своей поездки по пешеходной аллее. На кадрах видно, как улыбающийся и явно довольный собой водитель смело едет по тротуару, а затем совершает разворот через клумбу.

Водителем оказался 20-летний местный житель, который водительских прав пока не имеет. А машину, как признался нарушитель, он одолжил у своего родственника. Внятно объяснить причины своего поведения молодой человек не смог.

Против него составили административный материал по статьям: «Управление ТС водителем, не имеющим права управления», «Движение по тротуару», «Отсутствие страхового полиса», «Управление ТС с не пристегнутым ремнем безопасности». Водителю грозит штраф в общей сложности более 15 тысяч рублей. Кроме того, уточняется, был ли в курсе владелец автомобиля, что водитель без прав управляет транспортным средством.