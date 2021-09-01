Около 7 тысяч ставропольских первоклассников сели за парты в День знаний

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе прошли торжественные линейки для первоклашек. Около 7 тысяч детей впервые перешагнули порог школы. А всего более 51,5 тысячи ребят начали новый учебный год в 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в прошлом учебном году высокобалльниками по ЕГЭ стали 785 человек. А высший балл – 100 баллов за экзамен – получили 18 ребят.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в День знаний первые звонки прозвенели во всех 634 школах края. Одним из событий 1-го сентября стало торжественное открытие православной Свято-Владимировской гимназии в Ставрополе.

В нем поучаствовали губернатор региона, Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

– В таких учебных заведениях дают знания и воспитывают духовно, а каждый из нас хочет, чтобы наши дети выросли нравственными, добрыми людьми. Я желают всем учителям и родителям гордиться детьми, чтобы они чаще радовали нас своими успехами. А всем учащимся желаю здоровья и успешного школьного года, – обратился глава края к участникам торжественной церемонии.