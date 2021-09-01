Десять предприятий Северной Осетии недоплатили за электроэнергию 2,3 млрд рублей

Значительная часть обозначенной суммы приходится на долю ОАО «Владикавказские тепловые сети» (1,08 млрд рублей) и МУП «Владикавказские водопроводные сети» (728 млн рублей)

«Россети Северный Кавказ» назвали десятку крупнейших должников за потребленную электроэнергию в Северной Осетии. На 1 августа 2021 года, суммарная задолженность «черного списка» абонентов перед энергокомпанией превысила 2,3 млрд рублей.

Значительная часть обозначенной суммы приходится на долю ОАО «Владикавказские тепловые сети» (1,08 млрд рублей) и МУП «Владикавказские водопроводные сети» (728 млн рублей).

Ряд предприятий ЖКХ тоже нарастил критическую сумму задолженности. Среди них МУП «Коммунальщик» (109,4 млн рублей), МУП ВКХ Правобережного района (82 млн рублей), МУП «Владсток» (38,8 млн рублей), МУП «Ардонские инженерные сети» (31 млн рублей).

Промышленное предприятие «Стекловар» недоплатило за использованный ресурс порядка 88 млн рублей. Среди непромышленных потребителей серьезные нарушения платежной дисциплины наблюдаются у ГУП «Базисный склад» (69 млн рублей) и компании Тплюс» (60,2 млн рублей).

Жилищно-строительный кооператив «ЖСК-2» с долгом 47,3 млн рублей стал единственным абонентом среди исполнителей коммунальных услуг, попавшим в десятку крупнейших неплательщиков.

По словам заместителя директора филиала «Севкавказэнерго» – директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, эти и другие дебиторы могут повлиять на стабильное электроснабжение региона.

«Гарантпоставщик связан серьезными финансовыми обязательствами на оптовом рынке электроэнергии. Для того, чтобы своевременно исполнять эти обязательства, в отношении всех проблемных потребителей ведется претензионно-исковая работа. Однако без активного участия руководства региона переломить ситуацию с неплатежами не представляется возможным», - резюмировал Артур Хурсинов.