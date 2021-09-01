В Ставрополе 2 сентября жители улицы в Юго-Западном районе останутся без воды

Также будет приостановлена подача воды по улице 50 лет ВЛКСМ от ее начала до улицы 45 Параллель, 7/1

В Ставрополе 2 сентября из-за ремонта водопровода по улице 50 лет ВЛКСМ отключат воду. Так, жители этой улицы останутся без воды с 08:30 до 17:00. об этом сообщает пресс-служба городского ВОДОКАНАЛА.

Также будет приостановлена подача воды по улице 50 лет ВЛКСМ от ее начала до улицы 45 Параллель, 7/1.

Под отключение воды попадут многоэтажкипо: улице 50 лет ВЛКСМ, №50/1, 50/2, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 54/1, 58/1, 58/2, 58/3, 60, 62/1; улице 45 Параллель, №7/1, 7/2.

Завтра, 2 сентября автоцистерна будет подвозить воду жильцам этих домов. Заявки принимает диспетчер предприятия по телефону: 13-40.