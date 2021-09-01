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Общество1 сентября 2021 14:37

Для российских детей создадут дружественное интернет-пространство

Источник:kp.ru
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1 сентября МТС и еще девять крупнейших российских цифровых компаний объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина.

Главная цель Альянса - создание дружественного для детей интернет-пространства, основанного на креативных и безопасных технологиях и цифровых решениях. Ребята смогут гармонично развиваться, реализовывать потребности в цифровом мире, безопасно общаться в виртуальной среде.

Участники альянса намерены повышать цифровую грамотность, проводить просветительские кампании, образовательные программы, тренинги по интернет-безопасности, цифровой гигиене и онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Кроме того, компании будут выявлять и ограничивать доступ детей к опасному для них контенту.