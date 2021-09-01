В Ставрополе торжественно открыли Свято-Владимирскую православную гимназию

Фото: ЮСИ.

Новое учебное заведение краевого центра, распахнувшее свои двери 1 сентября, - это один из ключевых объектов храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира, который построен ГК «ЮгСтройИнвест». Генеральный директор компании Юрий Иванов является меценатом и почетным ктитором Владимирского собора.

Заниматься гимназисты будут в современном комфортабельном здании с просторными светлыми классами. В соответствии с программой Минобра РФ наряду с обычными предметами ребятам здесь будут преподавать основы православия и традиции казачества.

В торжественной церемонии открытия гимназии приняли участие высокие гости: Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, министр образования СК Евгений Козюра и заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Людмила Иванова.

- Если у нас будет Бог в душе, то все у нас будет получаться. И самое главное, чтобы все получалось у наших детей и чтобы мы ими гордились, - подчеркнул глава Ставрополья. - Люди стараются, чтобы дети пришли в православную гимназию, где они понимают где добро, а где зло - вот главное воспитание.

Митрополит Кирилл поблагодарил генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова:

- Усилиями его и всей компании построен уникальный храм, замечательные парки и эта замечательная гимназия.

Вместе с первоклашками почетные гости перерезали красную ленточку, и ребята отправились на свое первое занятие - урок мира.