В Ставрополе торжественно открыли Свято-Владимирскую православную гимназию

Фото: ЮСИ.
Новое учебное заведение краевого центра, распахнувшее свои двери 1 сентября, - это один из ключевых объектов храмового комплекса святого равноапостольного князя Владимира, который построен ГК «ЮгСтройИнвест». Генеральный директор компании Юрий Иванов является меценатом и почетным ктитором Владимирского собора.
Заниматься гимназисты будут в современном комфортабельном здании с просторными светлыми классами. В соответствии с программой Минобра РФ наряду с обычными предметами ребятам здесь будут преподавать основы православия и традиции казачества.
В торжественной церемонии открытия гимназии приняли участие высокие гости: Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, губернатор Владимир Владимиров, глава Ставрополя Иван Ульянченко, министр образования СК Евгений Козюра и заместитель генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Людмила Иванова.
- Если у нас будет Бог в душе, то все у нас будет получаться. И самое главное, чтобы все получалось у наших детей и чтобы мы ими гордились, - подчеркнул глава Ставрополья. - Люди стараются, чтобы дети пришли в православную гимназию, где они понимают где добро, а где зло - вот главное воспитание.
Митрополит Кирилл поблагодарил генерального директора группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрия Иванова:
- Усилиями его и всей компании построен уникальный храм, замечательные парки и эта замечательная гимназия.
Вместе с первоклашками почетные гости перерезали красную ленточку, и ребята отправились на свое первое занятие - урок мира.