Глава Ставрополья принял отставку министра энергетики, промышленности и связи края

Сегодня, 1 сентября Виталий Шульженко покинул пост министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона.

- Виталий Шульженко по собственной инициативе освобожден от должности министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Соответствующее распоряжение Губернатора Ставропольского края было подписано накануне, - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2019 года губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назначил на должность министра энергетики, промышленности и связи края Виталия Шульженко, до этого занимавшего должность первого заместителя руководителя ведомства.

А ранее в сентябре 2019 года глава Ставрополья принял отставку министра энергетики, промышленности и связи региона Виталия Хоценко. Он оставил пост по собственной инициативе — в связи с переходом на новое место работы в федеральных органах власти.