В Невинномысске прошло торжественное открытие медицинского колледжа

Завтра в колледже начнутся занятия

В городе химиков Ставропольского края 1 сентября открылся филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа. Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

Отметив, что это произошло благодаря слаженной работе управленческой команды города и упорству директора колледжа. По словам Миненкова, три месяца назад мало кто мог представить, что в здании закрытой школы №19 снова закипит жизнь. В День знаний для первых 136 студентов по обновленному зданию колледжа провели экскурсию.

- Уверен, что в ближайшее время мы совместно с медицинским колледжем благоустроим прилегающую территорию и это место станет точкой притяжения не только студентов-медиков, но и всех жителей микрорайона! – отметил Михаил Миненков.

Завтра в колледже начнутся занятия.