Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 сентября 2021 16:01

В Невинномысске прошло торжественное открытие медицинского колледжа

Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава города Михаил Миненков
Ева СОРОКИНАЕва СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Завтра в колледже начнутся занятия

Завтра в колледже начнутся занятия

В городе химиков Ставропольского края 1 сентября открылся филиал Северо-Кавказского медицинского колледжа. Об этом рассказал на своей странице в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков.

Отметив, что это произошло благодаря слаженной работе управленческой команды города и упорству директора колледжа. По словам Миненкова, три месяца назад мало кто мог представить, что в здании закрытой школы №19 снова закипит жизнь. В День знаний для первых 136 студентов по обновленному зданию колледжа провели экскурсию.

- Уверен, что в ближайшее время мы совместно с медицинским колледжем благоустроим прилегающую территорию и это место станет точкой притяжения не только студентов-медиков, но и всех жителей микрорайона! – отметил Михаил Миненков.

Завтра в колледже начнутся занятия.