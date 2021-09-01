На Ставрополье добились снижения первичной заболеваемости алкоголизмом на 11%.

- Традиционные опросники и анализ биохимических показателей крови не всегда адекватно диагностируют алкогольную зависимость, - рассказывает заместитель главного врача по медицинской части краевого наркологического диспансера, врач психиатр-нарколог высшей квалификационной категории Ирина Березуцкая. - Вот уже более полутора лет мы используем в своей практике метод определения карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT), который считается наиболее эффективным средством оценки злоупотребления алкоголем.

Исключительную эффективность этот метод показал в подростковой наркологии, где на ранних стадиях развития алкогольной зависимости ее клинические проявления отсутствуют. Выявление у подростков повышенного уровня CDT позволяет с высокой точностью установить факт злоупотребления алкоголем и вовремя начать лечебно-профилактические мероприятия.

С такими ребятами сразу начинают комплексно работать психологи и врачи-наркологи краевого наркодиспансера.

Они проводят разъяснительные беседы, консультации, помогают разобраться в себе, в своих проблемах. Необходимая консультативная и методическая помощь оказывается родителям, которых ставят в известность об опасности развития у ребенка пагубного пристрастия.

Раннее реагирование помогает молодому человеку найти другие способы получать удовольствие от жизни и справляться со стрессовыми ситуациями.