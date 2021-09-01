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Происшествия1 сентября 2021 17:20

В Пятигорске в пятиэтажном доме загорелась квартира, есть погибшая

Дверь в горящую квартиру была заблокирована
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

Инцидент произошел 1 сентября, около 16:00, по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России. Там в пятиэтажном доме, на втором этаже загорелась квартира.

Там зафиксировали сильное задымление. На место прибыли пожарные. Из дома эвакуировали 15 человек, из них двое детей.

По предварительным данным, в горящей квартире были люди, но дверь в горящую квартиру была заблокирована.

Пожарным пришлось вскрывать двери. При попадании в квартиру обнаружен труп женщины. В региональном ведомстве отметили, что в 16:32 пожар был ликвидирован на общей площади 25 кв.м.