Губернатор поручил выделить участки под строительство домов для детей-сирот

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференции рабочее совещание по проблематике обеспечения жильем детей-сирот. Был рассмотрен ряд вопросов, с которыми сталкиваются муниципалитеты при обеспечении жильем детей-сирот.

По словам ответственных за выполнение программы, одним из распространенных затруднений - нехватка в границах поселений свободных земельных участков для строительства домов.

Губернатор не принял доводы тех, кто отмечал это обстоятельство как непреодолимое препятствие для продолжения работы.

- Не говорите о том, что нет земли, это лукавство. Где-то есть муниципальный фонд, где-то участки можно выкупить.

Предлагаю проработать возможности, чтобы участки, которые освобождаются после сноса ветхого и аварийного жилья, планировать в первую очередь под строительство домов для детей-сирот, - прокомментировал глава края.

Владимир Владимиров нацелил к середине октября 2021 года предусмотреть необходимые участки в «проблемных» муниципалитетах.

Тем временем, в большинстве территорий вопрос о выделении земли под жилье для детей-сирот решен. Всего отобрано 57 участков общей площадью около 150 тысяч кв.м.

Это позволит построить жилье для 1,5 тысячи детей-сирот. Уже подготовлены необходимые для застройки документы.

В 2022 году планируется начать возведение 20 многоквартирных домов, где получат квартиры дети-сироты.

Владимир Владимиров поручил активнее использовать механизмы госзакупки для приобретения квартир детям-сиротам – как на вторичном рынке, так и путем участия в долевом строительстве. Соответствующие возможности будут проработаны краевыми министерствами с застройщиками.