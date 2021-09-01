Из-за водителя маршрутки в Ставрополе 86-летний мужчина разбил голову

В Госавтоинспекции Ставрополья рассказали, что ведомство инициировало проверку после того, как пожилой мужчина разбил голову в салоне маршрутного такси в краевой столице.

Известно, что водитель маршрутки ехал на немалой скорости и сделал необоснованно резкий маневр. Он резко затормозил, не подумав о пассажирах. В итоге люди в салоне начали терять равновесие, а 86-летний мужчина упал.

Водитель не сообщил в надзорное ведомство о происшествии. Более того, он не оказал помощь старику. В итоге о нем позаботились пассажиры. По словам водителя, он затормозил из-за впередистоящего автомобиля.

Однако УГИБДД России по СК само проверит данную информацию.