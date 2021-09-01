«Субботника не миновать»: Михаил Миненков пригласил горожан на уборку креативным роликом

Мэр Невинномысска креативно подошел к привлечению граждан на субботник. Фото: стоп-кадр видео с аккаунта Михаила Миненкова

Градоначальник Невинномысска Михаил Миненков опубликовал в официальном инстаграм-аккаунте ролик с призывом выходить на всеобщий субботник. При этом работа пройдет не только на улице, но и в медиа-пространстве.

- Уже на этой неделе состоится традиционный общегородской масштабный субботник! И вновь наша креативная команда представляет первую часть нового трёхсерийного короткометражного фильма. Смотрите премьеру в IGTV, - написал Михаил Миненков.

Ролик представляет из себя переложением фильма «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!». главные актеры - сотрудники министерства ЖКХ и образования и даже сам мэр города Миненков.

Он отметил, что вторая часть фильма появится в сети уже завтра утром, а заключительная - вечером.

Напомним, в Невинномысске 4 сентября состоится масштабный субботник. Его девиз - «Это просто!». Мероприятие проходит в рамках экологического дня. Подметать улицы, облагораживать клумбы, собирать мусор и листву выходят более 50 тысяч человек, а на помощь им отправляют 500 единиц техники.