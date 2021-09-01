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Происшествия1 сентября 2021 21:04

1 сентября в Северной Осетии мать столкнула 9-летнего сына в реку

Полиция и прокуратура инициировала проверку
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили о начале проверки по факту насилия в отношении маленького ребенка. По данным ведомства, родная мать столкнула 9-летнего сына в реку.

Это произошло утром 1 сентября. Около станицы Змейская мать столкнула своего маленького сына в реку. Неизвестно, была ли она трезвая и в здравом уме. Специалистам только предстоит это узнать.

С мальчиком все в порядке, он жив и не получил серьезных травм. Сейчас полиция вместе с прокуратурой проверяют данный инцидент и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.