1 сентября в Северной Осетии мать столкнула 9-летнего сына в реку

В пресс-службе прокуратуры Северной Осетии сообщили о начале проверки по факту насилия в отношении маленького ребенка. По данным ведомства, родная мать столкнула 9-летнего сына в реку.

Это произошло утром 1 сентября. Около станицы Змейская мать столкнула своего маленького сына в реку. Неизвестно, была ли она трезвая и в здравом уме. Специалистам только предстоит это узнать.

С мальчиком все в порядке, он жив и не получил серьезных травм. Сейчас полиция вместе с прокуратурой проверяют данный инцидент и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.